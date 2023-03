Prisco, con Petri celebriamo tutti i caduti dello Stato

(ANSA) - TUORO SUL TRASIMENO (PERUGIA), 02 MAR - "Fare memoria di quanto accaduto venti anni fa a Emanuele Petri equivale a celebrare tutti quegli uomini e donne dello Stato che caduti in servizio": a sottolinearlo è stato il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco al termine della cerimonia a Tuoro sul Trasimeno. "Il monito nei confronti della criminalità e del terrorismo è che lo Stato non arretra" ha aggiunto.

"Un obbligo morale - ha sottolineato Prisco - nel rispetto delle famiglie delle vittime del terrorismo e del loro sacrificio. Ricordare il sacrificio di Emanuele, che allora consentì di arrestare i brigatisti responsabili dei delitti Biagi e D'Antona, significa valorizzare il sacrificio delle donne e degli uomini che ogni giorno, con fierezza, svolgono il proprio compito anche a rischio della propria vita. E oggi siamo qui proprio per testimoniare la vicinanza e la riconoscenza dello Stato e di una intera comunità". (ANSA).