Procura generale aderisce a "Giornata della Cura della vita"

(ANSA) - PERUGIA, 01 MAR - Anche la Procura generale presso la Corte d'appello di Perugia ha aderito alla prima "Giornata nazionale della Cura della vita delle persone e del pianeta" che si celebra il primo marzo per iniziativa del Comitato promotore della Marcia PerugiAssisi, dalla Rete nazionale delle scuole di Pace e da numerose organizzazioni, in collaborazione con 'Equal care day'.

Per l'occasione sono stati gli studenti dell'istituto tecnico tecnologico statale (Itts) 'Alessandro Volta' di Perugia ad essere accolti presso l'Aula degli Affreschi del Palazzo del Capitano del Popolo. Hanno infatti voluto incontrare il procuratore generale Sergio Sottani, come testimone per la Cura della giustizia e della legalità. L'incontro rientra in un programma di visite degli alunni, come parte integrante del programma nazionale di educazione civica, volto a capire chi realmente, nel rispettivo territorio, si adopera ogni giorno per garantire i servizi essenziali di cura della vita dei cittadini.

L'evento - spiega la Procura generale in un comunicato - si svolge in tutta Italia ed dedicato alla cura nel significato più ampio del termine, intesa come promozione della cultura della cura di noi e degli altri, della città e del pianeta e delle politiche di cura contro le disuguaglianze, le discriminazioni e la cultura dello scarto, contro le guerre e la devastazione dell'ambiente.

L'Ufficio guidato da Sergio Sottani "ha aderito convintamente all'iniziativa perché il culto della legalità, che deve ispirare l'azione giudiziaria, implica capacità di ascolto, mettersi al servizio ed in definitiva occuparsi dei casi che quotidianamente vengono sottoposti all'attenzione della magistratura".

L'incontro è quindi "occasione per riflettere insieme sui limiti del diritto, l'aspirazione alla giustizia ed il senso profondo della legalità". (ANSA).