Braccia e gambe amputate, Bebe Vio la aiuta

Sono stati i consigli della campionessa Bebe Vio nella scelta e l'uso delle protesi a sostenere Anna Leonori, 46 anni, di Terni, dopo l'amputazione di gambe e braccia in seguito a diverse vicissitudini mediche legate a una diagnosi iniziale di tumore. Una storia raccontata oggi dal Messaggero. Le protesi sono state acquistate grazie alle raccolte fondi di associazioni di volontariato e di privati. Da un anno Leonori - si legge nell'articolo - le utilizza grazie ai consigli di Bebe Vio. Con il Messaggero ha ricordato quello che le disse la campionessa: "Farai una vita che si avvicina il più possibile alla normalità". "So bene che non avrò più l'autonomia - afferma Leonori - ma mi hanno restituito un minimo di dignità nella vita di tutti i giorni". In seguito all'amputazione, Leonori ha avviato una controversia con varie strutture sanitarie che si occuparono di lei.