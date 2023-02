A Norcia la mostra del tartufo nero e dei prodotti tipici

(ANSA) - PERUGIA, 25 FEB - Si è inaugurata sabato mattina a Norcia la 59/a edizione della mostra mercato del tartufo nero e dei prodotti tipici della Valnerina. Al taglio del nastro presenti, tra gli altri, il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, gli assessore regionali Enrico Melasecche e Roberto Morroni e i parlamentari Raffaele Nevi (FI), Valter Verini (Pd) ed Emma Pavanelli (M5S). A fare gli onori di casa il sindaco, Nicola Alemanno.

Mostra mercato che quest'anno contra una settantina di espositori, provenienti da 14 regioni italiane, presenti con i loro banchi all'interno del centro storico e fuori porta Ascolana.

"È una mostra mercato che quest'anno si avvicina come format a quello per terremoto - ha detto Alemanno - Ma stiamo già lavorando alla 60/a edizione del prossimo anno". "Importante da sottolineare - ha detto ancora il sindaco - che è stato avviato il percorso che porterà alla candidatura per il 2025 della nostra città come Città creativa Unesco".

La presidente della Regione Tesei ha invece sottolineato "l'importanza di accelerare ulteriormente la ricostruzione" per evitare lo spopolamento delle aree terremotate. "Dobbiamo continuare a sostenere, come stiamo facendo, lo sviluppo economico di questo territorio splendido quale è la Valnerina", ha aggiunto Tesei, evidenziando che "la ricostruzione post sisma ha avuto una accelerazione importante solo negli ultimi tre anni e quindi dobbiamo recuperare il tempo perduto". (ANSA).