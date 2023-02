Sindaco Castello, Castagner artefice grande calcio

(ANSA) - CITTA DI CASTELLO (PERUGIA), 21 FEB - Cordoglio del sindaco di Città di Castello Luca Secondi e della giunta per la scomparsa di Ilario Castagner, "artefice assieme al tifernate Silvano Ramaccioni, di pagine indimenticabili del calcio di serie A con il Perugia dei miracoli che hanno coinvolto tanti tifosi anche nella realtà tifernate".

"La scomparsa di Ilario Castagner, un signore in tuti i sensi, nella vita e nello sport - ha evidenziato Secondi in una nota -, colpisce al cuore anche la comunità tifernate e tutti coloro che amano lo sport ed il calcio in particolare, che attraverso il Perugia della coppia Castagner-Ramaccioni, ha fatto vivere ai tifosi, anche da queste parti, momenti indimenticabili. Alla famiglia, al Perugia calcio, ai tifosi e alla comunità perugina giungano le più sentite condoglianze e vicinanza per la scomparsa di un grande uomo ed un allenatore che ha segnato un'epoca e consegnato alle giovani generazioni un modello da seguire fuori e dentro il rettangolo di gioco".

Il sindaco ha ricordato anche la "assidua presenza allo stadio di un illustre tifoso del Grifo, come il maestro Alberto Burri".

