Azienda di Cascia finalista agli Oscar Green di Coldiretti

(ANSA) - PERUGIA, 21 FEB - L'azienda agricola di Anna Runci di Cascia, tra i finalisti per la categoria "Custodi d'Italia" del concorso nazionale Oscar Green di Coldiretti Giovani Impresa. Un progetto imprenditoriale, quello di Anna, che sale sul podio tra quelli presentati al salone della creatività Made in Italy della "Generazione in campo" che creano occupazione, salvano il clima e l'ambiente e garantiscono cibo, servizi ed energia al Paese.

"Un'agricoltura eroica, quella di Anna, che continua a vivere dove gli altri non vivono più. Una famiglia sul tetto dell'Umbria - spiega Coldiretti - con un'attività che preserva il territorio creando economia".

Anna Runci, suo marito Filippo e i loro quattro bambini hanno deciso di vivere a mille metri di altitudine, a Villa San Silvestro, dove il resto degli abitanti, dieci oltre a loro, sono tutti anziani.

"Abbiamo deciso di essere pastori - racconta Anna Runci - ma anche casari, manutentori e guardiani di una tradizione contadina che ha radici lontane. Con la nostra azienda produciamo latte con cui realizziamo formaggi di montagna, freschi e stagionati, ma anche yogurt di pecora e stracchinati, ricotte fresche e salate. Li lavoriamo nel nostro laboratorio, a due passi dall'antica chiesetta e dalle stalle. La trasformazione avviene con le antiche pratiche e i saperi tramandati da generazioni, mentre la mungitura ed altre lavorazioni hanno conosciuto quell'innovazione necessaria a garantire qualità ad un prodotto che è un'eccellenza della nostra agricoltura.

Alla finale di Roma, con il presidente nazionale Coldiretti, Ettore Prandini, e la delegata nazionale Coldiretti Giovani Impresa, Veronica Barbati, erano presenti tra gli altri, il ministro per l'agricoltura, Francesco Lollobrigida, e il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. Per l'Umbria, con l'azienda di Anna rappresentata da Enrico Palombi, il delegato regionale Coldiretti Giovani Impresa, Francesco Panella, quelli di Perugia e Terni ,Valentina Alunno e Stefano Migno. (ANSA).