Cucinelli apre una boutique in via Condotti a Roma

(ANSA) - CORCIANO (PERUGIA), 20 FEB - Brunello Cucinelli apre una boutique a Roma in via Condotti. Lo ha annunciato l'azienda di Solomeo sottolineato che ciò avviene "in risonanza" con quelle "situate nei luoghi simbolo delle capitali della moda internazionale, New Bond Street a Londra, Rue de Faubourg Saint-Honoré a Parigi e Madison Street a New York. La distribuzione su quattro piani - si legge in una nota della casa di moda - permette di disporre una serie di ambienti dedicati a tutte le linee della collezione e ad offrire spazi riservati, "per un'esperienza di accogliente e familiare serenità". "È per me un grande onore oltre che motivo di sincera gioia il presentarmi a Roma in Via dei Condotti, dove so che tutti da ogni parte del mondo, senza distinzioni, ritrovano l'anima della Città eterna e il suo fascino umanistico" ha sottolineato Brunello Cucineli. "Mi piace presentarmi con garbo e semplicità - ha aggiunto - a questa città universale piena di spiritualità e di serena concezione della vita, la città dove la cultura classica ereditata dal mondo Greco si miscela con lo stoicismo antico ancora riconoscibile nell'ironia leggera dei romani.

Questa città, dove il Cinema ha trovato la sua sede più attrattiva, dove ogni grande pensatore ha trovato il luogo di una sua speciale patria, da Virgilio a Pasolini, assume anche ai miei occhi il significato di seconda patria, in una sorta di gemellaggio d'arte e di cultura con la mia amata Solomeo, Borgo dell'Armonia e dello Spirito". (ANSA).