Parte il progetto formativo "Academy del Giornalismo"

(ANSA) - PERUGIA, 16 FEB - E' online nel sito della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica l'avviso pubblico, finalizzato alla selezione attraverso l'assegnazione di borse di studio, di 10 aspiranti giornalisti pubblicisti under 35 che avranno l'opportunità di partecipare alla prima "Academy del Giornalismo" specializzata nell'informazione e nella comunicazione sportiva. E' questo l'atto che fa nascere ufficialmente un modello del tutto nuovo nel panorama nazionale dell'alta formazione, voluto da Coni, Cnog, Odg dell'Umbria, Ussi nazionale e regionale e dalla Scuola Umbra dell'Amministrazione Pubblica di Pila.

Si tratta di una novità assoluta nell'ottica di una ulteriore qualificazione professionale in grado di offrire agli aspiranti pubblicisti, in maniera del tutto gratuita, la possibilità di raggiungere il traguardo professionale. Il percorso formativo ha durata biennale e prevede circa 260 ore di formazione in aula e da remoto, è strutturato in moduli che riguardano, in genere, la deontologia e la legislazione giornalistica, i linguaggi e le tecniche giornalistiche ed uno specifico modulo sull'informazione e la comunicazione sportiva. Inoltre gli aspiranti pubblicisti avranno l'opportunità di poter certificare (e in parte autocertificare) 1.500 ore circa annue di lavoro personale, mediante la redazione retribuita di articoli giornalistici pubblicati sulle testate editoriali della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e visite e partecipazione a eventi organizzati nelle federazioni sportive locali, regionali e nazionali. (ANSA).