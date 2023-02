Tesei, centrodestra unito è forza maggioranza

(ANSA) - PERUGIA, 13 FEB - "Il centrodestra unito si riafferma forza di maggioranza e sarà ancora esempio di buona amministrazione": lo sottolinea la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei dopo i risultati in Lazio e Lombardia.

"Sentite congratulazioni sia all'amico Attilio Fontana, per la riconferma alla guida della Regione Lombardia, sia al nuovo presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, con il quale sono certa lavorerò in stretta sinergia per il bene dei nostri territori confinanti" afferma Tesei su Facebook. (ANSA).