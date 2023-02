Umbria su podio per azioni a favore di occupazione con Fse+

(ANSA) - PERUGIA, 09 FEB - L'Umbria è sul podio degli investimenti per le azioni a favore di occupazione e inclusione finanziate con il Fondo sociale europeo (Fse+).

La presidente della Regione, Donatella Tesei, commenta l'analisi condotta sui programmi regionali per il prossimo ciclo di programmazione. "Accogliamo con soddisfazione - afferma in una nota della Regione - la notizia dell'ottima valutazione del programma di Fondo sociale europeo (Fse+) della Regione Umbria da parte del Sole 24 Ore che vede la nostra regione al secondo posto sugli investimenti per l'occupazione e l'inclusione. È un Programma innovativo che darà risposte concrete ai bisogni dei cittadini e del territorio, riportare l'Umbria nella categoria delle Regioni più avanzate dal punto di vista economico e sociale, innalzando la produttività, migliorando le competenze, accrescendo la ricchezza del territorio e valorizzando al meglio le sue potenzialità è certamente uno dei nostri obiettivi prioritari".

Il Programma regionale, approvato dalla Commissione europea lo scorso mese di dicembre, "ha una dotazione complessiva di 290 milioni di euro". "Di questi - continua Tesei - circa 147 milioni sono destinati per azioni a sostegno dell'occupazione di qualità: un investimento particolarmente significativo che conferma, anche per il futuro, l'impegno e la determinazione di questa Giunta a proseguire la propria azione strategica per lo sviluppo e la crescita economica della nostra regione". (ANSA).