Zaffini, affrontiamo problema aggressioni in carcere

(ANSA) - PERUGIA, 07 FEB - "Abbiamo organizzato questa visita del sottosegretario della Giustizia Andrea Delmastro in Umbria per affrontare con il Governo le problematiche legate ai fenomeni di aggressione agli agenti che si sono ripetute nelle carceri umbre con una velocità che nel passato non veniva riscontrata": così il presidente della Commissione Sanità del Senato Franco Zaffini all'uscita dal carcere di Perugia visitato con una delegazione istituzionale di esponenti di Fratelli d'Italia. "Abbiamo affrontato le criticità - ha aggiunto -, affronteremo anche il problema della Rems nei prossimi giorni con la Regione e con l'assessorato alla sanità". (ANSA).