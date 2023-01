Fermato dopo incidente fugge su sentieri cascata delle Marmore

(ANSA) - TERNI, 29 GEN - Ha percorso un lungo tratto a piedi lungo i sentieri turisti della cascata delle Marmore nonostante fosse notte il ventiquattrenne fermato dalla polizia nel ternano dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale mortale. E' quanto sta emergendo dalle indagini.

Subito dopo lo scontro il giovane si è allontanato a piedi dal luogo dell'incidente. La polizia di Stato e quella locale l'hanno quindi rintracciato dopo alcune ore mente camminava lungo una strada nella zona di Marmore. Raggiunta dopo avere percorso uno dei sentieri turistici. Condotto in ospedale è stato sopposto a fermo per omicidio stradale. (ANSA).