Modena consigliere rapporti istituzionali ministra Bernini

(ANSA) - PERUGIA, 23 GEN - L'avvocato Fiammetta Modena è il nuovo consigliere per i rapporti istituzionali e le attività legislative parlamentari della ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Lo ha annunciato lei stessa nel corso della sua visita a Perugia, dove ha preso parte all'inaugurazione dell'anno accademico dell'ateneo.

"Sono grata all'onorevole Fiammetta Modena che ha accolto il mio invito di mettere a disposizione le sue conoscenze, le competenze e la sua professionalità con grande generosità ed entusiasmo. Il suo contributo sarà prezioso in un'ottica di proficua collaborazione con il Parlamento e le altre istituzioni", ha dichiarato Bernini.

Modena, già senatrice di Forza Italia, rispondendo all'ANSA, si è detta "onorata ed emozionata" per il nuovo incarico. "Un impegno affascinante - ha detto - e strategico nell'interesse del Paese". (ANSA).