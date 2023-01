Pugilato: ad Assisi gli eventi di 'Etica e Ring'

(ANSA) - ASSISI, 22 GEN - Ad Assisi, presso il Centro Nazionale di Pugilato dove si allenano gli azzurri, si è svolto l'evento di formazione sportiva e culturale del progetto "Etica e Ring", inserito nella Scuola Nazionale di Pugilato e promosso in collaborazione con la Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Perugia.

Un 'boxing day' che ha preso il via con la partecipazione degli studenti agli allenamenti congiunti delle nazionali italiane maschile e femminile, guidate dal ct Emanuele Renzini, assieme alle rappresentative di Inghilterra, Finlandia, Polonia e Slovenia.

Dai tre ring della palestra olimpica si è poi passati al Museo Nazionale di Pugilato, dove il direttore e presidente onorario della Fpi e dell'Eubc Franco Falcinelli ha illustrato i numerosi cimeli, opere d'arte e foto presenti nei due piani di storia del Pugilato Italiano, supportato dai due campioni olimpici Patrizio Oliva e Roberto Cammarelle.

Nella sala conferenze c'è poi stata la presentzione del libro "Le Leggende della Boxe-Storie di Campioni dentro e fuori il ring" di Fausto Narducci. Nata dal volume americano "The Greatest Boxing Stories Ever Told", l'opera raccoglie i brani dedicati al pugilato da 36 grandi scrittori, da Jack London a Sir Arthur Conan Doyle, da Joyce Carol Oates a Dashiell Hammett e Norman Mailer. E per questo Narducci ha scelto 36 leggende: la leggenda delle leggende Muhammad Ali, 35 stranieri e 10 italiani. Un viaggio ripercorso insieme al Presidente Falcinelli, al Segretario Generale Fpi Alberto Tappa, ai 'Boxing Heroes' Oliva, Cammarelle, Aziz Abbes Mouhiidine e Irma Testa, e con la partecipazione anche dell'assessore allo Sport del Comune di Assisi Veronica Cavallucci e del consigliere comunale di Perugia Luca Valigi. (ANSA).