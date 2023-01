Cotarella, il consumo moderato e intelligente di vino fa bene

(ANSA) - PERUGIA, 21 GEN - "Il simposio che Assoenologi ha organizzato a Napoli e che ha visto la partecipazione di medici e scienziati 'veri' da ogni parte del mondo, ha detto che il consumo moderato e intelligente di vino fa bene alla salute": è quanto ha ribadito l'umbro Riccardo Cotarella, presidente nazionale di Assoenologi, tornando sul tema vino e salute. Lo ha fatto dopo che negli ultimi giorni erano emerse posizioni contrastanti in materia, in cui si era evidenziato che anche un uso moderato di alcol può provocare "danni ai cervello e aumenta il rischio tumori".

"Che il bere moderato e consapevole non è dannoso per la salute umana ce lo hanno detto gli esperti con relazioni e ricerche dettagliate, non viene acclarato da noi enologi che non siamo certo medici", ha sottolineato Cotarella.

"É stato ribadito quanto sia importante uno stile di vita sano che trova la sua massima espressione nella famosa dieta mediterranea che è patrimonio mondiale dell'Unesco - ha detto ancora il presidente - dieta che prevede, appunto, anche l'uso moderato di vino durante i pasti". "Nelle ultime ore, purtroppo - ha sottolineato - abbiamo ascoltato una presa di posizione, proveniente dal mondo medico, diametralmente opposta a quanto affermato dagli scienziati presenti al simposio. Parole che lasciano sconcerto in chi le ascolta". "Senza voler fare polemica con nessuno - ha spiegato il presidente - credo che serva senso di responsabilità prima di sentenziare su un tema tanto delicato quale è la salute umana legata all'assunzione di un alimento, in questo caso il vino, che fa da sempre parte della nostra cultura alimentare e del nostro stile di vita".

(ANSA).