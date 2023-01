Botte e maltrattamenti ai genitori, allontanato da casa

(ANSA) - PERUGIA, 20 GEN - Maltrattamenti, insulti, minacce e botte agli anziani genitori per costringerli a consegnargli il denaro che gli serviva anche per acquistare alcolici: la polizia di Perugia ha eseguito nei confronti di un 46enne sudamericano, figlio della coppia, il provvedimento con il quale il gip del capoluogo umbro ha disposto nei suoi confronti l'allontanamento immediato dall'abitazione dei congiunti e il divieto di avvicinarsi a loro.

Le indagini sono state avviate dopo che al 118 è arrivata una richiesta di aiuto per prestare delle cure a un anziano rimasto ferito alla testa in seguito - secondo la ricostruzione degli investigatori - a una violenta aggressione da parte del figlio avvenuta in un appartamento di Perugia. Quando gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono arrivati sul posto il brasiliano si era già allontanato.

Visibilmente spaventato l'uomo ha riferito agli agenti che il figlio, dedito da tempo al consumo di sostanze alcoliche, inveiva spesso nei suoi confronti e nei confronti della madre, quando questi si opponevano alle numerose richieste di denaro.

Maltrattamenti e violenze che, secondo il racconto della vittima, erano diventati sempre più frequenti fino al giorno dell'intervento del 118, quando lo straniero avrebbe colpito il padre con un utensile procurandogli una vistosa lesione alla testa. In una occasione l'uomo sarebbe arrivato anche a minacciare l'anziano padre con un forcone. Immediatamente contattato e invitato a tornaro a casa dalla polizia il 45enne, risultato con numerosi precedenti per maltrattamenti, estorsione e minacce, è apparso nervoso e sotto l'effetto di alcolici.

Perquisito gli è stato sequestrato un coltello. E' quindi scatta l'ordinanza con la quale è stato disposto l'allontanamento immediato dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai genitori. (ANSA).