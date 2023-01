Per ora non arriva il freddo intenso sull'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 15 GEN - Il tanto atteso freddo per le prossime 48 ore non sembra destinato ad arrivare sull'Umbria. A partire da lunedì 16 gennaio pioggia e neve sono attesi sui rilievi appenninici sopra i mille-1.200 metri. Le temperature massime rimarranno stazionarie, le minime in sensibile ribasso.

E' quanto si evince dalle previsioni meteo del Centro funzionale della Regione Umbria.

Le prime precipitazioni piovose sono attese già dalla mattinata di lunedì, in particolare sulle zone centrali della regione, mentre la neve cadrà attorno ai 1.400-1.500 metri di quota. Che si abbasserà fino ai mille metri nelle ore serali.

Il peggioramento complessivo del quadro meteorologico si registrerà proprio a partire da lunedì sera, quando la pioggia interesserà l'intera Umbria. Pioggia che insisterà anche per l'intera giornata di martedì 17 gennaio. (ANSA).