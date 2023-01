Laura Chiatti e Marco Bocci cittadini onorari di Magione

(ANSA) - MAGIONE (PERUGIA), 15 GEN - Conferita agli attori Laura Chiatti e Marco Bocci la cittadinanza onoraria del Comune di Magione.

Il sindaco Giacomo Chiodini ha parlato di "una decisione che ha visto l'unanimità del consiglio comunale specchio del sentimento di amicizia, stima e considerazione verso di loro".

Laura Chiatti - ricorda il Comune - ha sempre vissuto nella frazione di Villa di Magione dove ancora ci sono i familiari e molti amici. Bocci è invece originario di Marsciano. "Due persone - ha detto ancora Chiodini - che sono state in grado, singolarmente e in coppia, di compiere un percorso professionale e artistico straordinario. Laura, che è cresciuta a Magione, partendo dal piccolo paese di Villa ha realizzato, fin dalla sua adolescenza, un cammino nel mondo dello spettacolo che nessuno avrebbe potuto immaginare vedendola esibirsi da ragazzina sui palchi delle nostre feste paesane. Un successo conquistato con tenacia determinazione grinta e passione".

I due attori hanno ricordato alcuni momenti della loro vita, tra cui il modo in cui si sono visti la prima volta, oltre venti anni fa durante una campagna pubblicitaria. Poi il nuovo incontro a cui ha fatto seguito il matrimonio e la nascita dei due figli. Chiatti e Bocci hanno poi riaffermato il loro forte legame con l'Umbria. "Le nostre radici sono la cosa più importante - hanno affermato - una scelta che abbiamo condiviso da subito e resa possibile anche dalla centralità di questa regione e dalla vicinanza a Roma che ci permette tranquillamente di spostarci per lavoro per poi tornare a casa nei fine settimana". (ANSA).