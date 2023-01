In Umbria meno 20,8% ricoverati Covid ultima settimana

(ANSA) - PERUGIA, 13 GEN - Hanno fatto registrare una diminuzione del 20,8 per cento nell'ultima settimana i ricoverati Covid in Umbria. In base ai dati della Regione aggiornati al 13 gennaio sono 169, con dieci posti occupati nelle terapie intensive, più 9,4 per cento.

In calo, sempre su base settimanale, anche gli attualmente positivi al virus, ora 3.328, meno 9,4 per cento. I morti per il virus aumentano invece dello 0,3 per cento e sono 2.373 dall'inizio della pandemia.

Praticamente senza variazioni rispetto alle scorse settimane l'andamento dei tamponi antigenici e molecolari registrati, con più 0,2 e più 0,1 per cento rispetto alla scorsa settimana.

