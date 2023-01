Donazione record alla Caritas dalla "24 ore" di nuoto

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 09 GEN - Generosità sul gradino più alto del podio della "24 ore" di nuoto a Città di Castello, la maratona sportiva organizzata nel fine settimana alla piscina comunale di via Engels dai Nuotatori Tifernati Polisport e dal Cnat'99, con il patrocinio del Comune e il supporto organizzativo di Polisport e Sogepu. Una generosità da record, con circa 3 mila euro di donazioni da parte dei tantissimi partecipanti provenienti dall'Altotevere e dal resto della regione, che saranno devoluti alla Caritas tifernate per aiutare le persone bisognose della città.

Dalle ore 12 di sabato 7 gennaio alle ore 12 di domenica 8 sono scesi in acqua 445 nuotatori di tutte le età, dai bambini di 3 anni ai "nonni" di oltre 80 anni, che hanno coperto la distanza complessiva di 1.103 chilometri e 55 metri. La fascia di età più numerosa in vasca è stata quella tra gli 11 e i 20 anni, con 102 partecipanti, mentre sono stati 11 gli over 70 in acqua, di cui tre 80enni, Giuseppe Bilotta, il recordman italiano dei 1.500 metri stile libero categoria master M85, 87 anni, che ha nuotato per oltre 2 chilometri, e i due tifernati Vittorio Mariucci, di 82, che ha raggiunto la distanza di 1 chilometro, e Filomena Selvi, di 80, che ha coperto 400 metri. A nuotare il numero maggiore di chilometri sono stati i 95 iscritti della categoria 41-50 anni, che hanno raggiunto la percorrenza complessiva di 3.455 metri. "Contavano più di tutto la partecipazione degli sportivi e l'adesione alla finalità benefica della manifestazione a sostegno alla Caritas, due obiettivi ampiamente raggiunti dalla '24 ore' di nuoto, che ha davvero saputo creare grande entusiasmo e condivisione", commentano il sindaco Luca Secondi e l'assessore allo Sport Riccardo Carletti, che si sono uniti ai partecipanti all'evento nella mattinata di domenica, risultando tra i migliori 15 atleti della manifestazione con i 5 chilometri a testa nuotati in vasca. Meglio di tutti ha fatto Marco Fratini, il recordman perugino che ha nuotato per tutte le 24 ore raggiungendo la distanza totale di 71 chilometri e che si è anche allenato per l'impresa sportiva del giro del Lago di Garda che lo attende il prossimo settembre. (ANSA).