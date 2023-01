La finale di Coppa Italia di Eccellenza umbra a C. di Castello

(ANSA) - PERUGIA, 02 GEN - Lo stadio comunale Corrado Bernicchi di Città di Castello ospiterà giovedì 5 gennaio la finale di Coppa Italia di Eccellenza umbra tra Asd Narnese Calcio e Asd Branca, con fischio di inizio alle ore 18. La partita è stata presentata in conferenza stampa dal sindaco Luca Secondi e dal presidente del Comitato regionale Umbria della Figc-Lnd Luigi Repace. "Per la seconda volta consecutiva la finale di Eccellenza umbra si disputerà allo stadio Comunale Bernicchi, a testimonianza della qualità della nostra impiantistica sportiva, che per il calcio, come per altre discipline, è punto di riferimento costante e affidabile dell'attività delle federazioni regionali e nazionali", ha affermato Secondi. "Città di Castello con lo stadio Bernicchi rappresenta una scelta ottimale per una partita così importante e siamo grati al sindaco Luca Secondi per averci concesso la disponibilità di un impianto nel quale le due finaliste saranno nelle condizioni ideali per dare vita a una partita di elevato spessore agonistico e tecnico", ha sostenuto il presidente Repace. A parlare di "una partita che sarà prima di tutto una festa dello sport, tra due società amiche e due squadre che si sono sempre date battaglia in campo con il massimo rispetto" sono stati il presidente dell'Asd Branca Fausto Fioroni e il presidente dell'Asd Narnese Calcio Paolo Garofoli. "Per una frazione di 900 abitanti come Branca disputare nell'arco di due anni la finale di Eccellenza dopo quella di Promozione è sicuramente un traguardo importante, che cercheremo di onorare nel migliore dei modi", ha affermato Fioroni, preannunciando l'arrivo a Città di Castello di alcuni pullman di sostenitori. A margine della conferenza stampa si è svolto anche il sorteggio della squadra che giocherà in casa, la Narnese, e dei due settori della tribuna dello stadio Bernicchi che saranno assegnati alle tifoserie delle due finaliste.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla questura di Perugia e del Commissariato di pubblica sicurezza di Città di Castello al fine di tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico, in vista della gara di giovedì il comando della polizia municipale ha emesso un'ordinanza finalizzata con alcune disposizioni relative alla viabilità. (ANSA).