La benedizione del Papa per la riapertura della porta

"In occasione della riapertura, dopo 800 anni, della porta del Santuario della Spogliazione, dove San Francesco d'Assisi rinunciò ai suoi beni e si spogliò delle sue vesti, assicuro la mia vicinanza spirituale e, invocando la protezione della Beata Vergine Maria, di cuore imparto la mia benedizione a quanti prenderanno parte al sacro rito": è la lettera che Papa Francesco ha scritto al vescovo di Assisi, mons. Domenico a Sorrentino, in occasione della riapertura della porta nell'antico Vescovado. Lettera che è stata letta in occasione della cerimonia di riapertura dell'antica porta nei sotterranei del Vescovado di Assisi.