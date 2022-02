ANSA-IL-PUNTO/ COVID: curva Umbria ancora verso il basso

(ANSA) - PERUGIA, 10 FEB - In Umbria la curva dell'epidemia Covid continua a essere rivolta verso il basso. Un miglioramento costante in base a quanto indicano i dati del report settimanale elaborato dal Nucleo epidemiologico della Regione. Reso noto come consueto il giovedì.

L'incidenza settimanale per 100.000 abitanti all'8 febbraio è pari a 1.084, mentre era a 1.328 il 3 febbraio e a 1.591 nei sette giorni ancora precedenti.

Anche l'RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni diminuisce attestandosi ad un valore di 0,80 (0,85 alla precedente rilevazione).

Dal report emerge che l'andamento dell'incidenza settimanale mobile per classi di età mostra tassi superiori alla media regionale tra coloro che hanno tra 3 e 44 anni, con un trend in leggera diminuzione per tutte le classi.

Rispetto alla settimana precedente non si osservano variazioni sostanziali, nell'impegno ospedaliero umbro.

All'ospedale di Perugia "è stato intanto prescritto per la prima volta giovedì10 febbraio, presso la clinica di Malattie, il secondo trattamento antivirale orale contro il Covid", come ha reso noto l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto.

"Si tratta del farmaco Paxlovid ed è stato prescritto ad una giovane donna che presenta fattori di rischio' ha aggiunto.

Sul fronte dei dati giornalieri scendono sotto quota 17mila gli attualmente positivi al Covid in Umbria, 16.833 a giovedì, 176 in meno di mercoledì. Sostanzialmente stabile il quadro dei ricoverati in ospedale, 211, tre in meno, mentre restano nove i posti occupati nelle terapie intensive.

Nell'ultimo giorno sono emersi 1.318 nuovi positivi, 1.488 guariti e altri sei morti. (ANSA).