Ast torna italiana, lunedì firma passaggio da TK ad Arvedi

(ANSA) - TERNI, 30 GEN - La Acciai speciali Terni si accinge a tornare in mani italiane. E' infatti prevista nel primo pomeriggio di lunedì in Germania, ad Essen, la firma del passaggio della proprietà del sito siderurgico umbro dalla ThyssenKrupp al gruppo Arvedi. Dal primo febbraio l'Ast sarà quindi a tutti gli effetti italiana.

Si tratta di un'operazione da diversi milioni di euro anche se le due aziende hanno deciso finora di non rivelare l'importo preciso del contratto. Con l'acquisizione di Ast, e di un sito in Turchia previsto nell'accordo con TK, il gruppo Arvedi diventerà un gruppo da circa 7 mila dipendenti in tutto il mondo.

Per chiudere l'operazione con ThyssenKrupp saranno ad Essen il presidente dell'azienda italiana Giovanni Arvedi e l'amministratore delegato Mario Caldonazzo. E' probabile che i vertici del gruppo possano poi essere la prossima settimana a Terni dove si sono già recati i tecnici dell'azienda di Cremona per una prima valutazione degli impianti. (ANSA).