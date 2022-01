ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Umbria più guariti e meno positivi

(ANSA) - PERUGIA, 17 GEN - Altri 1.777 guariti dal Covid nelle ultime 24 ore in Umbria. I nuovi casi di positività accertati sono 774, emersi dall'analisi di 6.711 test antigenici e 541 tamponi molecolari, con un tasso di positività sul totale pari a 10,67 per cento (era 8,2 per cento lunedì della scorsa settimana). Si registrano altri due morti, 1.562 in tutto dall'inizio della pandemia e gli attualmente positivi, 27.680, sono ancora in calo, del 3,5 per cento.

I posti occupati nelle terapie intensive sono ancora fermi a 12, mentre si registrano due ricoveri ordinari in meno, oggi 228.

Il 45,4 per cento dei cittadini ha ricevuto la terza dose di vaccino contro il Covid in Umbria. Nella giornata di domenica sono state somministrate 5.174 dosi aggiuntive, 389.294 in tutto. Nelle ultime 24 ore sono stati invece 473 gli umbri ai quali è stata inoculata la prima dose di vaccino, 720.780 in tutto, pari all'83,62 per cento dei residenti vaccinabili. Ha completato il ciclo l'82,31 per cento della popolazione. Sono al momento prenotati in attesa della vaccinazione 134.963 cittadini.

Si è intanto chiusa "con risultati importanti" l'attività di vaccinazione in orario notturno, frutto della collaborazione tra la Regione Umbria e il Comitato regionale Umbria della Croce rossa italiana, che ha visto impegnati dal 22 dicembre al 9 gennaio il personale medico del Corpo militare volontario, il Corpo delle infermiere volontarie, i volontari dei comitati locali, gli operatori e il personale amministrativo dei distretti sanitari. Per 13 sere, dalle ore 21 alle 24, sono state somministrate 4.303 dosi nei punti vaccinali di Terni e Perugia (Solomeo), Città di Castello (Trestina) e Spello. "Il progetto - ha sottolineato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei - ha avuto un'adesione significativa, frutto di un lavoro di squadra integrato e fortemente partecipato che ha permesso di ampliare e supportare la strategia vaccinale della nostra regione. Desidero ringraziare tutti gli operatori impegnati a vario titolo nella campagna vaccinazioni, la cui professionalità - ha osservato la presidente - ha permesso alla nostra regione di raggiungere risultati costantemente sopra la media nazionale". (ANSA).