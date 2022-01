in Umbria lieve calo ricoveri Covid dopo giorni crescita

(ANSA) - PERUGIA, 06 GEN - Dopo giorni di crescita costante scendono a 193, da 196 di mercoledì, i ricoverati Covid in Umbria. C'è però un posto in più occupato nelle nelle terapie intensive, 12 ora, e si registrano altri due morti, 1.516 dall'inizio della pandemia. Lo riporta il sito della Regione.

I nuovi positivi emersi nell'ultimo giorno sono 3.206, meno 19 per cento su base quotidiana, e 1.925 guariti, con gli attualmente positivi ora 31.863, 1.279 in più.

Sono stati analizzati 5.382 tamponi e 15.934 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 15 per cento in calo rispetto al 19,7 per cento di mercoledì. (ANSA).