Un caso 'accertato' di Dengue segnalato a Perugia

Segnalato a Perugia un caso accertato di febbre virale Dengue trasmessa da zanzara del genere Aedes, in corrispondenza dell'area cittadina. Emerge da una ordinanza del Comune che a seguito di una nota dell'Usl Umbria 1 ha disposto interventi di disinfestazione in alcune vie della città.

Secondo quanto risulta all'ANSA, le condizioni della persona colpita da Dengue non sono gravi.

La disinfestazione contro le zanzare si svolgerà l'8 maggio da mezzanotte alle 5 in corrispondenza di aree pubbliche lungo le vie Michelangelo Iorio, Rodolfo Betti, Pietro Tuzi (dal civico 4 all'11), della Madonna Alta (dal civico 2 al 10, dal 112 al 142, dal civico 183 al 197).



