Umbria ancora vicina a otto mila terze dosi vaccino Covid

(ANSA) - PERUGIA, 06 GEN - Sfiorano ancora soglia otto mila le terze dosi di vaccino Covid inoculate in Umbria nell'ultimo giorno, 7.868, che portano a una copertura del 36,25 per cento della popolazione.

In base ai dati sul sito della Regione le prime somministrazioni sono state 850, già fatte complessivamente all'82,65 per cento dei vaccinabili, e 632 le seconde, con la copertura dell'81,42 per cento.

Secondo il report sui vaccini del Governo aggiornato alla mattina del 6 gennaio in Umbria sono state utilizzate un milione 688.460 del milione 733.633 dosi finora fornite, il 97.4 del totale. Ne sono quindi disponibili 45.173. (ANSA).