In Umbria più guariti Covid dopo antigenici per uscita

(ANSA) - PERUGIA, 06 GEN - Sono aumentati notevolmente i dichiarati guariti al Covid in Umbria negli ultimi giorni.

Passando dai 90 e 138 del 3 e 4 gennaio ai 1.197 e 1.925 degli ultimi due giorni. Questo dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in base alle quali anche i test antigenici che risultino negativi sono validi per dichiarare la fine dell'isolamento. "Sì, i guariti sono aumentati perché sono cresciuti gli antigenici 'a saponetta' per l'uscita" spiega, sollecitata dall'ANSA, la professoressa Antonella Mencacci, direttrice del laboratorio di microbiologia dell'Azienda ospedaliera di Perugia.

"L'antigenico rapido a saponetta - afferma ancora la professoressa Mencacci - si negativizza prima di quello Cleia o del molecolare ma la letteratura dice che dal nono giorno in poi nessun positivo, se asintomatico e in buone condizioni, è più contagioso. Anche con un molecolare positivo". (ANSA).