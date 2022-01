Covid, quattro morti e ricoveri in aumento in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 02 GEN - Fanno registrare altre quattro vittime nelle ultime 24 ore i dati della Regione sull'andamento della pandemia in Umbria aggiornati a domenica 2 gennaio. I morti salgono complessivamente a 1.508.

Ancora in aumento i ricoveri negli ospedali, ora 159 (18 in più nell'ultimo giorno), ma restano stabili a otto i posti occupati nelle terapie intensive.

I nuovi casi di positività sono 788, emersi dall'analisi di un numero ridotto di test (2.245 antigenici e 500 tamponi molecolari), con un tasso di positività sul totale pari al 28,7 per cento (era 14,6 sabato).

Gli attualmente positivi sono 23.363, in aumento del 2,4 per cento (539 in più rispetto a sabato) e le persone in isolamento contumaciale sono 23.204. (ANSA).