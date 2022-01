Vaccini anche a Capodanno, 165 le terze dosi somministrate

(ANSA) - PERUGIA, 02 GEN - Non si è fermata a Capodanno la campagna di vaccinazione anti-Covid in Umbria: sono 165 i cttadini che il primo gennaio hanno ricevuto la terza dose e in numero minore (una ventina) gli umbri ai quali sono state somministrate la prima o la seconda dose.

Complessivamente hanno ricevuto la dose aggiuntiva 284.637 persone, pari al 33,17 per cento dei residenti.

La prima somministrazione ha coinvolto al momento 709.650 umbri, pari all'82,33 per cento.

I prenotati sono 169.066. E' quanto emerge dai dati della Regione aggiornati al 2 gennaio. (ANSA).