Circa 600 giovani per 15/a edizione StarCup

(ANSA) - PERUGIA, 31 AGO - Tutto pronto a Perugia per la quindicesima edizione della StarCup, torneo di calcio a cinque maschile e femminile, in programma dal 2 al 5 settembre presso l'impianto sportivo di Santa Sabina. Come ogni anno, sono tanti i giovani degli oratori dell'arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve che si sono iscritti, anche se in numero minore rispetto alle edizioni precedenti: 26 squadre femminili e 38 squadre maschili, per un totale 64 formazioni e quindi circa 600 giocatori.

La StarCup - spiegano gli organizzatori in una nota -, il primo torneo che si gioca dentro è fuori dal campo, è un progetto di Pastorale giovanile della diocesi perugino-pievese creato per unire ciò che spesso più appassiona i ragazzi, cioè lo sport, a momenti di incontro, catechesi e preghiera.

L'evento è gestito e organizzato dall'associazione Asd-Aps SportLab, costituita da venti giovani volontari che, quest'anno, hanno riprogettato la formula della StarCup nel rispetto delle normative per il contenimento della pandemia: l'ingresso sarà contingentato e limitato a un massimo di 2 mila persone presenti in contemporanea negli spazi dell'evento. Sarà inoltre necessario esibire il green pass, ottenuto tramite vaccino o tampone, agli ingressi dell'impianto. (ANSA).