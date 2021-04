ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, fatti più di 200 mila vaccini

(ANSA) - PERUGIA, 13 APR - L'Umbria supera le 200 mila dosi di vaccino anti Covid somministrate. In base ai dati governativi aggiornati alla sera del 13 aprile sono infatti 203.452 delle 231.835 consegnate, cioè l'87.8%.

Tra le categorie che hanno ricevuto più somministrazioni di vaccino gli ultraottantenni con 83.265, seguiti dagli operatori sanitari e socio-sanitari, 46.419.

Per sostenere la campagna vaccinale è ora al lavoro in Umbria anche un team sanitario dell'Esercito che "supporterà i medici umbri a traghettare la popolazione fuori dalla pandemia", ha annunciato l'assessore alla Salute della Regione, Luca Coletto.

"Un ufficiale medico e due sottufficiali infermieri - ha detto - saranno impegnati al momento, per vaccinare i soggetti fragili e vulnerabili e gli over 80. Oggi i militari hanno collaborato con il team di Spoleto, mentre dal 16 aprile, non appena arriveranno i vaccini, saranno operativi in Valnerina".

Di vaccini ha parlato anche la presidente della Regione Donatella Tesei. "Siamo in grado di somministrare più dosi di quelle di cui attualmente disponiamo" ha affermato ospite di Timeline su Sky TG24. "Il tema - ha sottolineato ancora - è sempre quello di quante dosi arrivano, visto che se le abbiamo siamo in grado di poter vaccinare anche velocemente e con numeri abbastanza importanti, specie adesso che abbiamo l'ausilio dei medici di medicina generale che possono arrivare a vaccinare i fragili, pure con somministrazioni a domicilio".

Sul fronte dei dati giornalieri ancora in discesa il numero degli attualmente positivi al Covid in Umbria: sono infatti ora 3.856 (46 in meno di ieri). In lieve risalita invece i ricoverati, 320 in tutto, tre in più di ieri, mentre resta invariato il numero dei posti occupati nelle terapie intensive, 41. I nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore sono 109, i guariti 152 e si registrano altri tre morti, 1.301 in totale. I tamponi molecolari analizzati sono 3.120 e 4.483 i test antigenici. Il tasso di positività complessivo è 1,4 per cento (ieri 3,78) e del 3,5 rispetto ai soli molecolari (ieri 9,4).

