Tesei, in grado fare più dosi vaccino di quelle che abbiamo

(ANSA) - PERUGIA, 13 APR - "La macchina dei vaccini in Umbria è partita e siamo in grado di somministrare più dosi di quelle di cui attualmente disponiamo": lo ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ospite di Timeline su Sky TG24.

"Il tema - ha sottolineato ancora la governatrice - è sempre quello di quante dosi arrivano, visto che se le abbiamo siamo in grado di poter vaccinare anche velocemente e con numeri abbastanza importanti, specie adesso che abbiamo l'ausilio dei medici di medicina generale che possono arrivare a vaccinare i fragili, pure con somministrazioni a domicilio".

Tesei ha evidenziato inoltre, da parte della campagna vaccinale umbra, un'azione ora "più capillare" in merito alla somministrazione per la fascia 70-79 anni grazie ai medici di base. "Con gli accordi fatti con i medici di medicina generale - ha detto - stiamo andando incontro anche a questa fascia di popolazione e proprio in queste ultime due giornate abbiamo già intensificato con i vaccini". (ANSA).