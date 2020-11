ANSA-PUNTO/COVID, 8 decessi in Alto Adige e 7 in Trentino

(ANSA) - BOLZANO, 25 NOV - Continua a crescere il numero delle vittime del Covid-19 in Alto Adige: nelle ultime 24 ore altre otto persone sono morte portando il totale all'inizio dell'emergenza sanitaria a 498, tra ospedali e case di riposo.

In aumento anche i casi di contagio accertati dai laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale nelle ultime 24 ore: sulla base di 2.734 tamponi, dei quali 611 sono nuovi test, sono stati rilevati 341 nuovi casi positivi.

Sono 7 i decessi per Covid 19 in Trentino: 4 donne e 3 uomini, la cui età media è di 81 anni (la vittima più giovane aveva 70 anni, quella più anziana 91). Quattro decessi sono avvenuti in Rsa, comunica l'Azienda sanitaria provinciale nel bollettino giornaliero. Sono invece 179 nuovi casi positivi su 3.403 tamponi effettuati. Due terzi (119) dei positivi sono stati intercettati attraverso screening o rintracciamento dei contatti di altri casi positivi. Ci sono, sul totale odierno, 33 persone tra ospiti e operatori che provengono dalle Rsa, e poi 1 bambino con meno di due anni e ben 75 ultra settantenni.

Ieri gli ospedali trentini hanno accolto 34 nuovi pazienti e ne hanno dimessi 47: i ricoveri Covid pertanto al momento sono 462, di cui 41 in rianimazione. Ci sono anche oggi 16 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare e le classi in quarantena ieri erano 84. Sale di altri 186 il numero dei guariti (sono 11.376 dall'inizio della pandemia). (ANSA).