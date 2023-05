Sulle Dolomiti aperti 122 impianti di risalita per estate green

(ANSA) - BOLZANO, 30 MAG - A poche settimane dal termine della stagione invernale 2022-23, è iniziato Dolomiti Supersummer, l'offerta estiva di Dolomiti Superski, con le prime aperture di impianti e strutture dedicati alla stagione calda.

Attualmente sono aperti impianti di risalita in nove dei quindici comprensori aderenti, mentre il sistema Dolomiti Supersummer sarà disponibile con l'intera offerta (122 impianti di risalita) da metà giugno in poi.

"Le montagne sono tra i luoghi migliori dove potersi rigenerare, lontani dallo stress della quotidianità - osserva Andy Varallo, presidente di Dolomiti Superski - La tranquillità, l'aria pulita e frizzante e lo spettacolare scenario dolomitico sono gli ingredienti per una vacanza perfetta. Ed è proprio di questo che le persone hanno bisogno in questi tempi difficili".

Tutti i tipi di lift pass disponibili possono essere acquistati sull'Online-Shop di Dolomiti Supersummer e, se già in possesso del cliente, per la prima volta potranno essere caricati sulla My Dolomiti Card riutilizzabile.

La app My Dolomiti, aggiornata alla stagione estiva 2023, contiene informazioni di prima mano sullo status degli impianti di risalita estivi, proposte di tour sia a piedi che in mountainbike e le webcam. Inoltre, sono integrate le funzioni di servizio come l'acquisto online dei lift pass, il performance check, i punti vendita e le informazioni relative al programma Rewarding, estrazione a premi di fine stagione che da quest'anno accompagnerà i visitatori delle Dolomiti anche durante la stagione estiva. (ANSA).