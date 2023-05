Il mondo Lgbtqia+ torna a Trento con il 'Dolomiti Pride'

(ANSA) - TRENTO, 30 MAG - Una parata e due giorni di eventi animeranno Trento in occasione del Dolomiti Pride 2023, sabato 3 giugno. La manifestazione per i diritti e l'orgoglio della comunità Lgbtqia+ tornerà a percorrere le strade del capoluogo a distanza di cinque anni dalla prima edizione. Ma la festa comincia prima, perché le attività al Parco delle Albere inizieranno nel pomeriggio di venerdì 2. Sabato 3 giugno, il luogo del concentramento è piazza Dante. In testa, sfileranno i rappresentanti e le rappresentanti delle realtà che organizzano il pride - Arcigay del Trentino, Agedo Trentino e Famiglie Arcobaleno Trentino-Alto Adige - insieme alle istituzioni che patrocinano e sostengono la manifestazione. Una volta lasciata piazza Dante, il corteo attraverserà il centro città per arrivare al parco delle Albere per le 18. I discorsi istituzionali si alterneranno ai momenti musicali e artistici.

Il Parco delle Albere sarà attrezzato con un'area di riposo, un gazebo accessibilità, un punto antimolestie e servizi igienici adatti anche alle persone con disabilità. Tutti i discorsi politici saranno tradotti in LIS e davanti al palco ci sarà una zona riservata alle persone con disabilità. Il cibo proposto al Parco delle Albere sarà completamente 'vegan e plant-based'. Sarà presente anche un punto informativo di Lila del Trentino. Lì, sarà possibile ricevere materiale informativo e preservativi. A Impact Hub Trentino in via Roberto da Sanseverino 95, ci sarà inoltre la possibilità di fare il test capillare per la ricerca di Hiv e sifilide. Il test è anonimo e gratuito. (ANSA).