Il miracolo della nascita dei cigni a Città di Castello

Il miracolo della vita si è rinnovato anche in questa primavera a Città di Castello nel parco comunale di Rignaldello, dove sono venuti alla luce cinque cigni. Una gioia per gli occhi dei bambini che tutti i giorni vengono a giocare con i genitori e i nonni, sottolinea il Comune.

Checco e Gisella, i cigni adulti che da anni vivono nel parco, hanno quindi fatto un altro regalo alla comunità tifernate, così affezionata e legata a una presenza e a una tradizione che poche città e pochi territori hanno la fortuna di vantare. Subito a loro agio nelle acque del lago dopo il parto, i piccoli uccelli acquatici hanno iniziato a circumnavigare la loro nuova dimora. Seguiti da Alberto Alunni, consigliere della sezione di Città di Castello dell'Arci caccia che gestisce in convenzione da oltre vent'anni l'area verde comunale, e il presidente del sodalizio Luigi Falleri.

Il Comune sottolinea che sono già tanti coloro che hanno fatto tappa nel parco per foto e per i selfie che ritraggono la bellezza e la delicatezza dei primi momenti di vita dei piccoli cigni, a due passi dalle testimonianze artistiche del maestro Alberto Burri. Lo specchio d'acqua nel quale abiteranno con i propri genitori si trova, infatti, a pochi metri dalla collezione degli Ex Seccatoi del Tabacco, che si stagliano sullo sfondo con la loro maestosa struttura completamente nera, circondata dalle sculture color rosso che impreziosiscono la sede espositiva.

L'anno scorso erano stati sette i figli dati alla luce da mamma Gisella, uno dei parti più numerosi mai registrati al parco di Rignaldello, dove il miracolo della vita è un dono puntuale della natura da oltre 30 anni, da quando si stabilì il primo abitante, che si chiamava sempre Checco e che era stato rinvenuto ferito lungo la superstrada E45.

Solo nel 2020, l'anno del Covid-19, questa straordinaria consuetudine si era curiosamente arrestata, destando stupore e interrogativi sulla particolarissima coincidenza.



