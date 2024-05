Cina, -56% investimenti esteri nel primo trimestre 2024

Gli investimenti diretti esteri in Cina sono crollati del 56% annuo nel primo trimestre del 2024, rimarcando la scarsa propensione delle imprese globali a immettere risorse in un'economia alle prese con una debole domanda interna. Le società straniere hanno effettuato investimenti diretti netti per 10,3 miliardi di dollari sulla costruzione di fabbriche e altri progetti a gennaio-marzo, ha riferito l'amministrazione statale cinese dei cambi. Gli investimenti diretti esteri sono calati drasticamente a partire dal secondo trimestre del 2022, nel mezzo dell'ondata di Covid-19 che portò al lockdown di Shanghai durato circa tre mesi.



