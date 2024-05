Ue: Pd, i contraccettivi siano liberamente disponibili

"Il voto del Parlamento europeo a favore dell'introduzione del diritto ad abortire nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è un passo simbolico molto importante". E' quanto scritto in una bozza del manifesto elettorale Pd. "Vogliamo un'Europa dove i prodotti per il ciclo mestruale e i contraccettivi siano liberamente disponibili. Dove gli individui possano definire liberamente la propria sessualità, il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere", un'Ue "che riconosca e sostenga la famiglia, tutte le famiglie, incluse le famiglie monoparentali e omogenitoriali, come comunità ed unioni di affetti"



