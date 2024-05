Effetto nostalgia, dopo 25 anni ritorna il Nokia 3210

Nel mercato odierno, in cui gli smartphone diventano sempre più sottili, con schermi grandi, e pieni di applicazioni, Nokia punta ad un forte ritorno al passato. Lo storico marchio nordeuropeo, da diversi anni oramai parte del gruppo finlandese Hdm, riporta nei negozi il Nokia 3210, a 25 anni di distanza dal primo lancio. Si tratta dell'ennesimo tentativo di cavalcare l'effetto nostalgia che il brand ha già seguito per la rimessa in commercio dei vari Nokia 3310, 2720, 5310, 8210 e molti altri.

L'obiettivo è sempre quello di offrire prodotti economici, in un formato originale ma con qualche tocco di modernità. Ad esempio, a bordo del Nokia 3210 c'è Cloud Apps, un'applicazione che è un po' un contenitore di molte altre, come YouTube ma anche il meteo e le ultime notizie. A far girare il cellulare, in gergo "featured phone", è il sistema operativo S30+, lanciato nel 2013.

La fotocamera è da soli 2 megapixel ma, evidentemente, questo non è il dispositivo migliore per scattare foto. Può però essere un compagno multimediale standard, data la possibilità di riprodurre file mp3, grazie allo slot per schede di memoria microSd fino a 32 gb e la presenza di una radio Fm. Non manca ovviamente il videogioco Snake, che ha fatto la fortuna dei Nokia presso i ragazzi, qui a colori e in alta risoluzione, almeno rispetto alla versione classica. C'è il 4g, una porta di ricarica Usb-c standard e tre colorazioni proposte, Y2k Gold, Scuba Blue e Grunge Black tutte al prezzo di 79,99 euro.

