Walesa, 'manca coordinazione unitaria a capo dell'Europa'

(ANSA) - TRENTO, 28 MAG - "Manca una coordinazione unitaria a capo dell'Europa unita. Da soli non ce la si fa e ci vuole qualcuno che ispiri e faccia da guida. È molto importante avere influenza come elettorato sulle forze politiche perché le tendenze nazional popolari stanno prendendo la mano un po' dappertutto. Né Francia né Italia hanno possibilità di prendere e le redini nelle loro mani. Tutti in Europa prendano in mano il loro destino e costruiscano una forte leadership che la possa portare avanti". Lo ha detto Lech Wałęsa, presidente della Polonia dal 1990 al 1995 e Premio Nobel per la pace nel 1983 al Festival dell'economia di Trento. (ANSA).