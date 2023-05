Raimondi: collegamenti con 'ndrangheta e Cosa nostra'

(ANSA) - TRENTO, 30 MAG - "La pregevolezza dell'indagine è che non si rivolge solo ai soggetti che avevano il ruolo di raccolta del denaro, ma anche ai broker. Quindi va a smantellare anche la parte dell'ideazione del sistema criminale". Lo ha detto il comandante del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Trento, Salvatore La Bella, parlando dell'operazione partita nel 2019 da Trento che ha consentito di smantellare un'organizzazione criminale internazionale dedita al riciclaggio di denaro derivante dal narcotraffico. "Ci sono collegamenti con 'ndrangheta e Cosa nostra", ha spiegato il procuratore della Repubblica di Trento, Sandro Raimondi.

Parlando dell'operazione in termini finanziari, ha aggiunto La Bella, "abbiamo assistito a una sorta di pronti contro termine, dove pronti era la consegna, la cessione della droga, che avveniva a credito, e il termine era la modalità di pagamento, che veniva effettuata nel black market exchange, proprio per interrompere quel filo conduttore che permette di risalire alla catena di riciclaggio". (ANSA).