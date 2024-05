50enne arrestato per tentato omicidio ad Aldeno

La scorsa notte ad Aldeno, in Trentino, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un cinquantenne di origini indiane con l'accusa di aver tentato di uccidere il proprio figlio e di aver poi usato violenza contro i militari intervenuti.

Poco prima della mezzanotte, i carabinieri di Rovereto sono stati allertati da una chiamata di soccorso dal figlio ventiseienne, il quale raccontava che era stato aggredito con un coltello dal padre e che era riuscito a scappare, trovando riparo all'esterno dell'abitazione familiare. Sul posto, in prima battuta, sono giunti due militari della Stazione di Aldeno, poi supportati da un equipaggio dell'Aliquota radiomobile, che ha proceduto a fermare l'aggressore, il quale alterato dai fumi dell'alcol si scagliato contro i militari, non volendo seguirli in caserma e, addirittura, provocandosi autonomamente lesioni alla testa. L'arrestato è stato ricoverato all'ospedale di Trento in stato di arresto e piantonato dai militari di Rovereto, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.



