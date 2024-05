E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano un motociclista 21enne, coinvolto in un incidente stradale a Garazzone. Il giovane in fase di sorpasso si è scontrato con un'automobile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e la Croce bianca con il medico d'urgenza.



