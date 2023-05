Nightliner, viaggiare sicuri su 19 autobus e 30 shuttle

(ANSA) - BOLZANO, 26 MAG - Per attirare l'attenzione sui servizi Nightliner in Alto Adige sono stati realizzati un video e delle cartoline. "Insieme alle Comunità comprensoriali, offriamo una rete completa e capillare con gli autobus Nightliner su 19 linee principali e 30 linee di collegamento con shuttle, in modo che i giovani nottambuli siano al sicuro sulla strada", ha detto l'assessore provinciale alla Mobilità, Daniel Alfreider, alla presentazione del video oggi (26 maggio) a Bolzano. I Nightliner dovrebbero invitare le persone a lasciare a casa l'auto e ad attivare invece un biglietto per le linee notturne sul proprio cellulare, ha sottolineato Alfreider.

"Soprattutto le linee di collegamento, di cui si occupano le Comunità comprensoriali e che raggiungono le valli e i paesi, sono importanti affinché i giovani provenienti da luoghi lontani possano incontrarsi, confrontarsi e fare rete", ha dichiarato Robert Alexander Steger, presidente della Comunità comprensoriale della Val Pusteria.

L'obiettivo è far conoscere meglio il Nightliner, in modo che sempre più giovani viaggino in modo sicuro ed ecologico, e adattare i servizi in base ai numeri e ai feedback degli utenti, ha spiegato il direttore dell'Ufficio provinciale Trasporto persone, Mirko Waldner. Attualmente, la linea più popolare tra i giovani è la N450 Brunico-Valle Aurina, seguita dalle linee Bolzano-Bressanone e Bolzano-Merano.

Il Nightliner circola ogni sabato. Un biglietto singolo per il Nightliner sulla linea principale costa 3 euro. I biglietti sono disponibili direttamente sull'autobus o possono essere acquistati e convalidati anche online. Chi acquista un biglietto per la notte, può fare tutte le corse che vuole nella notte in questione, pagando 5 euro. I viaggi con i servizi shuttle delle linee di collegamento sono gratuiti. (ANSA).