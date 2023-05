In Trentino 76.000 fumatori, il 29% giovani tra 18 e 24 anni

(ANSA) - TRENTO, 30 MAG - In provincia di Trento sono 76.000 le persone che fumano (21% della popolazione). L'abitudine al fumo è più diffusa tra gli uomini (26%, donne 17%), i giovani (18-24 anni 29%, 50-69 anni 15%), le persone con bassa scolarità (23%, laurea 18%), quelle con difficoltà economiche (31%, senza 20%). L'1% fa uso dei cosiddetti Icos (tabacco riscaldato) e il 2% usa la sigaretta elettronica; la metà circa di chi fuma la e-cig lo fa in combinazione con la sigaretta tradizionale. I dati sono della Lilt, che li diffonde alla vigilia della Giornata mondiale senza tabacco indetta dall'Oms.

La Lilt trentina vuole parlare in particolare dell'importanza di fare informazione in modo corretto e adeguato soprattutto nei confronti dei più giovani. Coglie quest'occasione per rilanciare il progetto "Agenti 00Sigarette" rinnovato e aggiornato, che già da qualche anno porta nelle scuole. Certo non lascia indifferenti scoprire che nel 53% delle scuole trentine si fuma negli spazi esterni di pertinenza della scuola e nel 20% anche all'interno della scuola (Osservatorio epidemiologico Dipartimento di prevenzione Apss 2022). (ANSA).