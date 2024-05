Tajani, Fi e Svp appartengono alla stessa famiglia

"La Svp è nostro alleato in questa campagna elettorale, come anche in parlamento europeo, apparteniamo alla stessa famiglia", ha detto il ministro degli esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani ai cronisti al congresso straordinario della Svp a Merano. "Non è la lingua, ma sono i valori che uniscono, ovvero quelli cristiano-democratiche", ha ribadito.

"L'ambasciatore italiano presso le Nazione unite organizzerà per settembre un incontro Italia-Austria-Alto Adige/Sudtirolo per rafforzare l'utilizzo della decisione dell'Onu per una sempre maggiore integrazione e per un sempre maggiore rapporto ai cittadini che parlano lingue diverse, ma sono sempre cittadini europei", ha concluso Tajani. L'europarlamentare uscente Herbert Dorfmann si ripresenta grazie a un apparentamento con Forza Italia, come già avvenuto nel 2019.

La Südtiroler Volkspartei al Kursaal di Merano lancia la campagna elettorale in vista delle europee, ma soprattutto sancisce il cambio di guardia ai suoi vertici: dopo dieci anni Philipp Achammer lascia la segreteria a Dieter Steger. Al congresso straordinario sono presenti, oltre al ministro Tajani, i governatori del Trentino e del Tirolo, Maurizio Fugatti e Anton Mattle.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA