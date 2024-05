Il tedesco Bogen stravince il Triathlon del Lago di Caldaro

Il tedesco Rico Bogen ha stravinto il 35/o Triathlon del Lago di Caldaro col tempo record di 1h51'10" onorando appieno il titolo mondiale conquistato la scorsa stagione. Una gara da incorniciare, grazie anche al tempo clemente, che al maschile non ha storia con Bogen uscito secondo nella frazione di nuoto e che poi è scappato via. Dopo 40 km in bici e 10 km di corsa attorno al Lago di Caldaro, con un buon recupero si è piazzato secondo il monzese Thomas Previtali davanti all'austriaco Steger. Distacco abissale di oltre 3 minuti.

Al femminile la vicentina Alice Bagarello ha deciso la gara in sella alla bici andando a vincere davanti alla siciliana Nicoletta Santonocito e alla parmense Chiara Cavalli. Oltre quattrocento gli atleti al via, a salutare il presidente del comitato e della sezione triathlon Werner Maier che ora lascia e passa a presiedere il KSV, la polisportiva di Caldaro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA