Sinner ancora infortunato, niente Internazionali d'Italia

Jannik Sinner non parteciperà agli Internazioneli d'Italia di tennis. Il n.2 al mondo, infatti, dovrà osservare un periodo di riposo in conseguenza del problema all'anca che lo indotto al ritiro dal torneo di Madrid. "Sono molto triste di non aver recuperato" ma "verrò comunque a Roma per qualche giorno. Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per Roland Garros". Queste le prime parole di Jannik Sinner sulla sua pagina Instagram a commento del suo annuncio di prendere parte agli Internazionali di Tennis di Roma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA